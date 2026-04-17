Совместное фото с Бастой и Гуфом теперь можно сделать в Алисе AI

Баста и Гуф выпустили второй совместный альбом «Баста/Гуф 2026» спустя 16 лет после релиза первого.
В честь этого музыканты вместе с Алисой AI и «Яндекс Музыкой» создали специальный шаблон, с помощью которого фанаты могут сделать совместное фото с Гуфом и Бастой в стиле начала 2010-х.
Чтобы воспользоваться шаблоном, нужно открыть чат с Алисой AI, нажать «Объединить фото», загрузить свой снимок и выбрать шаблон «Баста и Guf». Нейросеть автоматически добавит ретрофильтр с зернистостью, цветовой гаммой и освещением студийных фото той эпохи.
Новый альбом стал одним из самых ожидаемых российских релизов 2026-го. Артисты называют его «разговором спустя годы» и продолжением культовой работы, изменившей жанр и ставшей голосом целого поколения.