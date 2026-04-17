В магазинах «Чижик» появятся игрушки Вакуку от Miniso

«Чижик» первым среди продуктовых ретейлеров привез в Россию оригинальные игрушки Вакуку от Miniso. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.
Игрушки появятся во всех магазинах дискаунтера 23 апреля. Их также можно будет заказать через приложение ретейлера с доставкой до часа.
Вакуку ― виниловый плюшевый персонаж с монобровью, которого выпускают в формате blind box, то есть «коробки-сюрприза»: заранее узнать, какая именно фигурка попадется, нельзя. Miniso представил Вакуку как часть своей глобальной IP-платформы.
В продаже будут доступны три варианта игрушек стоимостью от 999 до 1499 рублей. Флагманский магазин в Москве на Борисовских Прудах, 26, оформят в стилистике Вакуку.
Как отмечает пресс-служба «Чижика», в Восточной Азии Вакуку уже стал заметным поп-культурным явлением, а в России может попасть в тренд на азиатскую эстетику и коллекционные аксессуары.
«Мы знаем, что для наших покупателей важно радовать себя и своих близких необычными новинками. Поэтому вместе с нашим партнером Miniso мы предлагаем оригинальные популярные игрушки, которые точно вызовут самые положительные эмоции у взрослых и, конечно, детей, а также отвечают актуальному тренду на товары из Азии», ― отметила директор по маркетингу сети «Чижик» Александра Калюкина.
Miniso — международный ретейлер из Китая. По данным компании, у него больше 8100 магазинов в странах Азии, Европы, Океании, Северной и Южной Америки.