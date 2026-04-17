«Хлебозавод» запустил клуб городских сообществ «Люди любят»

На московском «Хлебозаводе» открылся клуб городских сообществ «Люди любят». В нем каждый месяц будут обсуждать разные городские увлечения — от бега и пинг-понга до кофе, фотографии, бани и молодой российской музыки. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе пространства.