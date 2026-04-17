Вышел финальный трейлер «Мандалорца и Грогу»

Режиссер Джон Фавро представил на CinemaCon финальный трейлер «Мандалорца и Грогу» ― полнометражного продолжения сериала «Мандалорец». Фильм выйдет в зарубежный прокат 22 мая.
Действие новой истории разворачивается после падения злой Империи, хотя по всей галактике все еще разбросаны имперские военачальники. Пока молодая Новая Республика пытается защитить все, за что сражалось Сопротивление, она обращается за помощью к мандалорскому охотнику за головами Дину Джарину и его юному ученику Грогу.
Главную роль вновь исполнит Педро Паскаль («Материалистка»). В актерский состав также вошли Сигурни Уивер («Чужой»), Джереми Аллен Уайт («Медведь») и Джонни Койн («Что бы вы сделали…»).
Режиссером выступил соавтор сериала «Мандалорец» Джон Фавро. На CinemaCon он отметил, что в новом фильме будет „более 49 минут сцен в расширенном соотношении сторон, созданных специально для IMAX“, а также покадровая анимация для существ и миниатюры с системой моушен-контрол.
«Мандалорец и Грогу» станет первым полнометражным фильмом по «Звездным войнам» со времен ленты «Скайуокер. Восход» 2019 года.
В ближайших планах Lucasfilm еще один полнометражный проект — «Звездные войны: Звездный истребитель». Его действие развернется спустя пять лет после событий девятой части — «Скайуокер. Восход». Режиссером выступит Шон Леви, ранее работавший над «Дэдпулом и Росомахой», «Главным героем» и «Ночью в музее». Главные роли исполнят Райан Гослинг («Барби»), юный актер Флинн Грей («Шерлок и дочь»), Миа Гот («Перл») и Мэтт Смит («Доктор Кто»).