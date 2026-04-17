Фильм по Call of Duty выйдет 30 июня 2028 года

Paramount объявила, что экранизация культовой видеоигры Call of Duty выйдет в мировой прокат 30 июня 2028 года.
Режиссером фильма выступит Питер Берг, который пишет сценарий в соавторстве с Тейлором Шериданом. Берг также выступит продюсером.
Сюжет фильма держится в секрете. Кто исполнит главные роли, также неизвестно. На презентации CinemaCon Paramount показала тизер под песню «Seven Nation Army» группы The White Stripes, который состоял почти исключительно из кадров видеоигры.
Call of Duty — одна из самых успешных видеоигровых франшиз в истории. Она занимает первое место по продажам в США уже 16 лет подряд. По всему миру продано более 500 млн копий игр серии.