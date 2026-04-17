Вышел трейлер постапокалиптического фильма «Созвездие пса» с Джейкобом Элорди

20th Century Studios представила трейлер постапокалиптического триллера «Созвездие пса» режиссера Ридли Скотта. Лента выйдет 28 августа.
Картина основана на романе Питера Хеллера 2012 года. Сценарий адаптировал Марк Л.Смит, известный по работе над фильмами «Смерч-2» и «Выживший». Главные роли исполнили Джейкоб Элорди (Хиг), Джош Бролин (Бэнгли) и Маргарет Куолли (Сима).
В сюжете рассказывается о гражданском пилоте и бывшем морском пехотинце, которые пытаются выжить после пандемии, уничтожившей почти все население Земли.
Первоначально на главную роль был утвержден Пол Мескал, звезда «Гладиатора-2» Скотта, но он выбыл из проекта в начале 2025 года из-за конфликта графиков съемок байопиков о The Beatles режиссера Сэма Мендеса.
В январе 2025 года Variety сообщила, что на замену Мескалу ведутся переговоры с Элорди, несмотря на его плотный график (актер снимался в «Грозовом перевале» и третьем сезоне «Эйфории»). Тем не менее Элорди остался в проекте, и съемки начались в Италии в апреле 2025 года.
«Созвездие пса» стало первым фильмом Скотта после «Гладиатора-2» (2024). Картина также знаменует возвращение режиссера в 20th Century Studios, где он работал с 2012 по 2017 год над фильмами «Прометей» и «Марсианин».