Лана Дель Рей написала саундтрек к новой видеоигре о Джеймсе Бонде

Фото: honeymoon

Американская певица Лана Дель Рей написала заглавную песню к видеоигре «007: First Light», основанной на кинофраншизе о Джеймсе Бонде. Об этом написал Radio Times.

Артистка создала саундтрек в сотрудничестве с Дэвидом Арнольдом — композитором пяти фильмов «бондианы». Трек получил название «First Light», в нем используется фрагмент классической темы из фильмов об агенте 007.

«Заглавная песня должна рассказывать нам о мире, в который мы вот‑вот попадем, — интриговать, волновать и манить. Эта песня встает в один ряд с жанрообразующими треками, каждый из которых задает эталон стиля и дополняет великолепное наследие „песен о Бонде“», — отметил Арнольд.

Видеоигру «007: First Light» выпустят IO Interactive и Amazon MGM Studios. Релиз предложит «полностью оригинальную, переосмысленную историю происхождения Джеймса Бонда».

По словам разработчиков, сюжет расскажет о 26-летнем Бонде в самом начале его пути в мире шпионажа. Роль молодого Бонда исполнит в игре Патрик Гибсон.

Другие персонажи релиза будут основаны на внешности Ленни Кравица, Приянги Берфорд, Ленни Джеймса, Киеры Лестер, Аластера Маккензи, Джеммы Чан и Ноэми Накаи. Увидеть их в игре можно будет с 27 мая.

