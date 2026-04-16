Розамунд Пайк доминирует над Сашей Бароном Коэном в трейлере «Ladies First»

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер фильма «Ladies First» («Дамы вперед»), в котором главные роли исполнили Розамунд Пайк и Саша Барон Коэн. Проект выйдет на стриминговом сервисе 22 мая.
По сюжету, жизнь ловеласа и бизнесмена по имени Дэмиан переворачивается с ног на голову, когда тот оказывается в мире, где доминируют женщины. Мужчина однажды теряет сознание — и приходит в себя в параллельной реальности
Когда правила игры меняются, герою приходится вступить в противостояние с неожиданно ставшей уверенной в себе и даже нахальной коллегой Алекс. Дэмиан привык видеть ее робкой, но в альтернативном мире она не такая.
В этом мире женщины управляют миром. Начальники, политики, полицейские и даже Папа Римский здесь — блестящие женщины. Мужчины же — угнетаемое меньшинство, отчаянно борющееся за свои права.
Режиссером проекта выступила Теа Шаррок. Сценарий написали Натали Крински, Синко Пол и Кэти Силберман на основе французского ромкома «Со мной непросто». В каст фильма вошли Ричард Е.Грант, Эмили Мортимер, Чарльз Дэнс, Фиона Шоу, Том Дэвис, Веруче Опиа и Кэтрин Хантер.