Paramount официально анонсировал «Топ Ган=3»

Глава киноподразделения Paramount Джош Гринстин объявил о запуске в разработку фильма «Топ Ган 3».
Работа над сценарием уже идет. Главную роль вновь исполнит Том Круз. Продюсером выступит Джерри Брукхаймер. Кто займет кресло режиссера, пока неизвестно.
Продолжение фильма «Топ Ган: Мэверик» 2022 года находится в разработке уже несколько лет. Два года назад для написания сценария был нанят соавтор «Мэверика» Эрен Крюгер.
Сюжет третьего фильма держится в секрете. Ожидается, что вместе с Крузом вернутся и другие актеры из «Мэверика», включая Майлза Теллера и Глена Пауэлла. Съемки могут начаться уже в следующем году, а премьера, вероятно, состоится не раньше 2028 года.
Сам Круз не присутствовал на сцене CinemaCon во время анонса, но он появился в ролике, снятом на знаменитой водонапорной башне на территории студии. Актер рассказал об истории и наследии Paramount, а также о будущем компании под новым руководством. Режиссером видео выступил Джон М. Чу.