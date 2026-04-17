Т-Путешествия запустили калькулятор стоимости поездок

Фото: Holly Mandarich/Unsplash

Т-Путешествия от Т-Банка запустили сервис, позволяющий рассчитать стоимость будущей поездки и заранее спланировать расходы на билеты, жилье, питание, транспорт и досуг. Об этом «Афише Daily» рассказали представители компании.

Пользователи мобильного банка могут теперь зайти в разделе «Город» в блок «Путешествия» и выбрать «Куда отправиться». После того как клиент укажет направление для путешествия, даты и число участников, система покажет примерный бюджет.

В него войдут цены на основные категории расходов — авиабилеты и проживание, расходы на питание, транспорт и досуг. Сервис сформирует ориентировочный бюджет на основе аналитики и предложит варианты для разных возможностей: минимальный, средний и расширенный. Результаты, предупреждают в Т-Путешествиях, могут различаться в зависимости от индивидуальных привычек и предыдущего опыта поездок с помощью сервиса.

Таким образом путешественники смогут спрогнозировать затраты на будущий отдых еще до покупки билетов и бронирования отеля.

