Панахи, Дженни, Mr. Beast: журнал TIME опубликовал список самых влиятельных людей 2026 года

Журнал TIME опубликовал список самых влиятельных людей 2026 года. В него попали 100 человек, среди них — политики, ученые, артисты, а также дизайнер Ральф Лорен, астронавт Рид Уайзман и папа Римский Лео XIV.
Перечень разделен на шесть категорий: «Артисты», «Пионеры», «Титаны», «Иконы», «Лидеры» и «Инноваторы». Среди артистов издание вместе с приглашенными экспертами выделило кей-поп-звезду Дженни, актрису Дакоту Джонсон, Кеке Палмер и иранского режиссера Джафара Панахи.
В перечень вошли также Клэр Дейнс, Бенисио Дель Торо, музыкальный продюсер Андерсон Паак и другие знаменитости. Актриса Зои Салдана и актер Бен Стиллер попали в категорию «Титаны» наряду с Лореном, гольфистом Скотти Шеффлером и фотожурналисткой Линси Аддарио.
Номинанта на премию «Оскар» Вагнер Моура включили в категорию «Иконы» вместе с актрисами Кейт Хадсон и Хилари Дафф, а также олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алисой Лю. Среди «Икон» оказались также Стерлинг К. Браун, Итан Хоук, Виктория Бэкхем и Алан Камминг.
В числе «Лидеров» назвали папу Римского, Дональда Трампа, китайского лидера Си Цзиньпина, израильского премьер-министра Бенджамина Нетаньяху, мексиканского премьер-министра Клаудию Шейнбаум и главу японского правительства Санаэ Такаити.
«Инноваторами» года признали комика Никки Глейзер, хоккеистку Хилари Найт, шеф-поваров Викаса Кханна и Машаму Бэйли, креативного директора Chanel Матье Блази и легкоатлета Ноа Лайлса. В категории «Пионеры» выделили участника лунной миссии «Артемида-2» Рида Уайсмана и блогера Mr. Beast.