Посмотрите первый трейлер игры Metro 2039

Афиша Daily

4A Games и Deep Silver представили первый трейлер игры Metro 2039. Российской озвучки и субтитров в игре не будет.

«Вот уже четверть века последние выжившие после ядерной войны ведут ожесточенную борьбу в глубинах метро под отравленной Москвой. Теперь подземные группировки объединены под одним знаменем — Новорейха, возглавляемого новым фюрером: легендарным Спартанцем, Охотником», — рассказали 4A и Deep Silver о сиквеле.

Охотник обещает спасение и новую жизнь на поверхности, но на самом деле удерживает людей в метро с помощью пропаганды и дезинформации. Главный герой — Незнакомец, затворник, которого мучат кошмары. Он вынужден вернуться в метро, куда клялся никогда не возвращаться. 

Metro 2039 выйдет на PC (Steam, Epic Games Store, Windows Store), Xbox Series S, Xbox Series X и PS5. Точная дата релиза пока не объявлена. Игра станет прямым продолжением Metro Exodus, вышедшей в 2019 году. Вместе с первым трейлером разработчики опубликовали 15-минутный геймплей.

Расскажите друзьям