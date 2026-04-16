В Австралии расследуют заявление Руби Роуз о домогательствах со стороны Кэти Перри
Посмотрите первый трейлер игры Metro 2039
Панахи, Дженни, Mr. Beast: журнал TIME опубликовал список самых влиятельных людей 2026 года
Netflix анонсировал мультфильм «Чарли против шоколадной фабрики»
Количество поездок на электросамокатах в Москве выросло в 1,5 раза
15-летняя курица из США попала в Книгу рекордов Гиннесса
«Госуслуги» ограничили доступ пользователям с VPN
Николас Кейдж снимется в сиквеле «Собирателя душ»
МТС открыла предзаказ на HUAWEI nova 15 Pro — смартфон с портретной камерой и четырьмя расцветками
Бренд Half Magic выпустил косметику, посвященную третьему сезону «Эйфории»
В Грузии ввели визу для «цифровых кочевников»
Съемки байопика о Снуп Догге начнутся летом. Главную роль исполнит Джонатан Дэвисс
Мать Лиама Галлахера велела ему «перестать быть придурком»
Мать покойного Аарона Картера собирает деньги на звезду его имени на Аллее Славы в Голливуде
Paramount показала трейлер перезапуска «Уличного бойца»
В Беларуси начнут штрафовать операторов за плохое качество связи
У «Овечьего детектива» вышли постеры — пародии на «Молчание ягнят» и «Блондинку в законе»
В США пилоты начали мяукать во время переговоров с диспетчерами
Illumination: «Миньоны и монстры» станут «одой зарождению кинематографа»
Massive Attack и Том Уэйтс выпустили трек «Boots on the Ground»
Открылась новая станция МЦД-1 «Москва-Сити»
На YouTube теперь можно отключить Shorts
Скворцы и зяблики начали возвращаться в Москву раньше из‑за теплых зим
Смузи с коллагеном и кетобифштекс: «Перекресток» запустил линию готовой еды для правильного питания
На Пикнике Афиши пройдет шоукейс FRWRD Music и Carnival Records
Джейкоб Элорди и Маргарет Куолли на первых кадрах «Созвездия пса» Ридли Скотта
ИИ-кавер на «Седую ночь» поднялся на первую строчку мирового чарта Shazam
Эль Фэннинг и Каллум Тернер на постерах сатирического триллера «Подрезка кустов роз»

Немец купил старый сейф за 15 евро — и нашел в тайнике золото на 32 тыс. евро

Житель немецкого города Тростберг купил подержанный сейф и нашел в нем золотой слиток. Об этом сообщает PNP.

Покупка немцу обошлась в 15 евро. Придя домой, он внимательнее осмотрел сейф и обнаружил в нем потайное отделение. Там находился золотой слиток весом 250 грамм, текущая стоимость которого составляет около 32 тыс. евро (около 2,9 млн рублей). 

Добропорядочный покупатель связался с полицией, которая уведомила о находке бывшего владельца. Тот сообщил, что продал сейф по поручению своего 90-летнего дедушки, который, вероятно, забыл о золотом слитке.

Окончательно вопрос о праве собственности должен решаться в гражданско-правовом порядке, сообщили в полиции.

В прошлом году москвич нашел на улице 1,6 млн рублей. Он оставил деньги себе и потратил на собственные нужды. В итоге на мужчину завели уголовное дело о краже, по которому ему грозит до 10 лет колонии. 

