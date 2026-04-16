Количество поездок на электросамокатах в Москве выросло в 1,5 раза

В Австралии расследуют заявление Руби Роуз о домогательствах со стороны Кэти Перри
Немец купил старый сейф за 15 евро — и нашел в тайнике золото на 32 тыс. евро
Посмотрите первый трейлер игры Metro 2039
Панахи, Дженни, Mr. Beast: журнал TIME опубликовал список самых влиятельных людей 2026 года
Netflix анонсировал мультфильм «Чарли против шоколадной фабрики»
15-летняя курица из США попала в Книгу рекордов Гиннесса
«Госуслуги» ограничили доступ пользователям с VPN
Николас Кейдж снимется в сиквеле «Собирателя душ»
МТС открыла предзаказ на HUAWEI nova 15 Pro — смартфон с портретной камерой и четырьмя расцветками
Бренд Half Magic выпустил косметику, посвященную третьему сезону «Эйфории»
В Грузии ввели визу для «цифровых кочевников»
Съемки байопика о Снуп Догге начнутся летом. Главную роль исполнит Джонатан Дэвисс
Мать Лиама Галлахера велела ему «перестать быть придурком»
Мать покойного Аарона Картера собирает деньги на звезду его имени на Аллее Славы в Голливуде
Paramount показала трейлер перезапуска «Уличного бойца»
В Беларуси начнут штрафовать операторов за плохое качество связи
У «Овечьего детектива» вышли постеры — пародии на «Молчание ягнят» и «Блондинку в законе»
В США пилоты начали мяукать во время переговоров с диспетчерами
Illumination: «Миньоны и монстры» станут «одой зарождению кинематографа»
Massive Attack и Том Уэйтс выпустили трек «Boots on the Ground»
Открылась новая станция МЦД-1 «Москва-Сити»
На YouTube теперь можно отключить Shorts
Скворцы и зяблики начали возвращаться в Москву раньше из‑за теплых зим
Смузи с коллагеном и кетобифштекс: «Перекресток» запустил линию готовой еды для правильного питания
На Пикнике Афиши пройдет шоукейс FRWRD Music и Carnival Records
Джейкоб Элорди и Маргарет Куолли на первых кадрах «Созвездия пса» Ридли Скотта
ИИ-кавер на «Седую ночь» поднялся на первую строчку мирового чарта Shazam
Эль Фэннинг и Каллум Тернер на постерах сатирического триллера «Подрезка кустов роз»

Количество поездок на электросамокатах в Москве выросло в 1,5 раза

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

За две недели со старта сезона москвичи совершили 1,5 млн поездок на электросамокатах. Это на 500 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные привел заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ежедневно самокаты берут напрокат свыше 330 тыс. человек — чаще всего, чтобы добраться до остановок городского транспорта, для коротких самостоятельных поездок, отдыха и прогулок с друзьями или семьей. 

«По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы совершенствуем систему аренды средств индивидуальной мобильности. Электросамокаты — это надежная альтернатива метро, трамваям или автобусам, когда нужно совершить короткую поездку в пределах района. Также развитие сервисов проката помогает снизить нагрузку на другие виды транспорта», ― отметил чиновник. 

Прокат электросамокатов и электровелосипедов в Москве начал работать с 1 апреля. Для проката в городе доступны 60 тыс. электросамокатов, 16 тыс. электровелосипедов, 4000 электроскутеров и 250 механических велосипедов (200 для взрослых и 50 для детей).

Взять электросамокат в столице можно лишь после прохождения верификации через Mos ID на портале Mos.ru. В Дептрансе говорили, что после введения такой системы в городе заблокировали 76 тыс. аккаунтов несовершеннолетних, а количество аварий с участием прокатных средств индивидуальной мобильности снизилось на 57%. Похожую систему верификации ― через «Госуслуги» ― прорабатывают и в регионах. 

В Котельниках и Люберцах в этом году запретили электросамокаты. Причиной назвали неудовлетворительное состояние дорог, а также неспособность операторов обеспечивать порядок и безопасность.

