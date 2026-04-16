Количество поездок на электросамокатах в Москве выросло в 1,5 раза

Взять электросамокат в столице можно лишь после прохождения верификации через Mos ID на портале Mos.ru. В Дептрансе говорили, что после введения такой системы в городе заблокировали 76 тыс. аккаунтов несовершеннолетних, а количество аварий с участием прокатных средств индивидуальной мобильности снизилось на 57%. Похожую систему верификации ― через «Госуслуги» ― прорабатывают и в регионах.