Николас Кейдж снимется в сиквеле «Собирателя душ»

Фильм «Собиратель душ» собрал 128 млн долларов по всему миру при бюджете менее 10 млн, став самым кассовым фильмом студии Neon в США. Он рассказал о детективе со способностями к ясновидению, которая расследует серию убийств в Орегоне, связанных с маньяком по прозвищу Длинноногий.