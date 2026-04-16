Netflix анонсировал мультфильм «Чарли против шоколадной фабрики»

Netflix представил новый мультфильм по мотивам книг Роальда Даля спустя три года после выхода фильма «Вонка». Об этом сообщает Variety.
Картина получила название «Чарли против шоколадной фабрики» и станет продолжением истории о Вонке за пределами сюжета оригинальных произведений. Действие развернется в современном Лондоне.
По сюжету Вилли Вонка выходит из тюрьмы, куда попал за превращение ребенка в голубику в оригинальной истории. Он возвращается на фабрику, намереваясь сделать мир слаще, но на его пути встает подросток Чарли Пейли и его друзья. Им грозит выселение, поэтому они планируют проникнуть на фабрику, украсть бесценную шоколадку Вонки и спасти свои дома.
Режиссерами выступили Джаред Стерн (сценарист «Лего Фильм: Бэтмен») и Элейн Боган («Охотники на троллей: Истории Аркадии»). Вилли Вонку озвучит Тайка Вайтити, который также стал исполнительным продюсером. Кит Коннор озвучит главного героя Чарли Пейли.
Netflix приобрел права на всю библиотеку Роальда Даля в 2021 году. С тех пор стриминг выпустил несколько проектов по мотивам его произведений, включая анимационный фильм «Близнецы», короткометражку Уэса Андерсона «Чудесная история Генри Шугара» и «Матильду». Следующим проектом во вселенной Вонки станет конкурсное шоу «Золотой билет».