В Грузии ввели визу для «цифровых кочевников»

Парламент Грузии одобрил создание новой категории временной визы C5 для «цифровых кочевников». Об этом сообщает NewsGeorgia.



Она предусмотрена для иностранцев с высоким доходом, работающих удаленно на зарубежные компании. Виза также включает супругов и несовершеннолетних детей заявителя. Рассчитывать на нее смогут граждане из «безопасных» стран, отмечает издание. Предусмотрен ускоренный режим рассмотрения заявок.



Срок действия такого документа — 12 месяцев. Стоимость оформления визы — от 20 до 500 долларов (от 1500 до 38 000 рублей). В выдаче могут отказать на основании иммиграционной политики Грузии. Отказ нельзя будет обжаловать.



