В Грузии ввели визу для «цифровых кочевников»

Фото: Wirestock/Freepik

Парламент Грузии одобрил создание новой категории временной визы C5 для «цифровых кочевников». Об этом сообщает NewsGeorgia.

Она предусмотрена для иностранцев с высоким доходом, работающих удаленно на зарубежные компании. Виза также включает супругов и несовершеннолетних детей заявителя. Рассчитывать на нее смогут граждане из «безопасных» стран, отмечает издание. Предусмотрен ускоренный режим рассмотрения заявок.

Срок действия такого документа — 12 месяцев. Стоимость оформления визы — от 20 до 500 долларов (от 1500 до 38 000 рублей). В выдаче могут отказать на основании иммиграционной политики Грузии. Отказ нельзя будет обжаловать.

Недавно стало известно, что безвиз между Россией и Саудовской Аравией заработает 11 мая. Россияне смогут въезжать и пребывать на территории королевства непрерывно или суммарно не более 90 дней в течение календарного года.
 

