15-летняя курица из США попала в Книгу рекордов Гиннесса

Фото: Guinness World Records

Курица по кличке Герти попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая старая из ныне живущих кур в мире. На момент фиксации рекорда ей было 15 лет и 100 дней — это больше, чем у предыдущей рекордсменки по имени Перл из Техаса.

Герти — курица породы золотой себрайт. Она живет у Фрэнка Турека в штате Мэн с 2010 года: тогда он заказал восемь цыплят через онлайн-сервис доставки. По словам хозяина, Герти с самого начала выделялась среди остальных: была самой маленькой, самой фотогеничной и быстро заняла место неформального лидера в курятнике.

С возрастом у Герти начались проблемы со здоровьем: она перестала нести яйца, а к лету 2024 года почти полностью ослепла. После того как другие куры начали ее клевать, Фрэнк переселил птицу в дом. Теперь Герти живет отдельно, спит в переоборудованной собачьей клетке, любит сидеть у хозяина на руках и «разговаривать» с ним тихим «пуп-пуп-пуп».

«С тех пор как она ослепла, мне приходилось каждый вечер сажать Герти на жердочку. Но в прошлом месяце она сама поняла, как на нее забираться. Сначала я очень удивился, а, как только она это освоила, с тех пор поднимается туда сама каждый вечер», ― поделился хозяин. 

По словам Турека, секрет долголетия Герти — в хорошем уходе: сухом курятнике без сквозняков, надежной защите от хищников и постоянном внимании. Уже в июле курице исполнится 16 лет.

