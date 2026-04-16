«Госуслуги» ограничили доступ пользователям с VPN

Ранее рекомендации отключить VPN стали давать своим пользователям «Яндекс», Ozon, Wildberries, МТС, «Билайн», «Мегафон» и другие сервисы. Так, МТС при входе в мобильное приложение показывают предупреждение: «Включен VPN. Данные могут не отображаться». «Мегафон» просит отключить инструмент для обхода блокировок, «чтобы в приложении все работало хорошо».



В конце марта издание РБК писало, что Минцифры попросило крупнейшие российские интернет-ресурсы и сервисы ограничить доступ на их платформы пользователям с включенным VPN. За невыполнение требования площадки могут исключить из белого списка, утверждает издание.