«Госуслуги» ограничили доступ пользователям с VPN

Фото: Veit Hammer/Unsplash

Приложение «Госуслуги» перестало открываться с включенным VPN, пишет РБК.

«Для корректной работы приложения отключите VPN. Доступ ограничен по соображениям безопасности», — говорится в уведомлении для пользователей в таком случае. Им предлагают также перейти в офлайн-режим, с помощью которого остается возможность предъявлять документы или смотреть уведомления. 
 

Ранее рекомендации отключить VPN стали давать своим пользователям «Яндекс», Ozon, Wildberries, МТС, «Билайн», «Мегафон» и другие сервисы. Так, МТС при входе в мобильное приложение показывают предупреждение: «Включен VPN. Данные могут не отображаться». «Мегафон» просит отключить инструмент для обхода блокировок, «чтобы в приложении все работало хорошо».

В конце марта издание РБК писало, что Минцифры попросило крупнейшие российские интернет-ресурсы и сервисы ограничить доступ на их платформы пользователям с включенным VPN. За невыполнение требования площадки могут исключить из белого списка, утверждает издание.

