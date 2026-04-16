Съемки байопика о Снуп Догге начнутся летом. Главную роль исполнит Джонатан Дэвисс

Дебютный альбом Снуп Догга «Doggystyle», записанный вместе с Dr. Dre на лейбле Death Row Records, вышел в 1993 году и положил начало долгой карьере, отмеченной номинациями на «Грэмми». Позже Снуп занялся кино и телевидением, а также часто сотрудничал с NBCUniversal: появлялся в шоу «The Voice» и стал постоянным участником олимпийского освещения на каналах компании.