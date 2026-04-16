Мать Лиама Галлахера велела ему «перестать быть придурком»

Лиам Галлахер рассказал, что его 83-летняя мать Пегги убедила его принять включение Oasis в Зал славы рок-н-ролла и посетить церемонию.
«Я разговаривал с мамочкой прошлой ночью, когда пришла новость, и она считает, что я был немного поспешен в своем восприятии организации. Она велела мне перестать быть придурком, поехать на церемонию и вести себя прилично. И кто знает, может, мне даже понравится», — написал музыкант в своих соцсетях.
Лиам также подтвердил, что они с Ноэлем «оба поедут» на церемонию, и написал, что они «очень-очень горды и смиренны». Ранее он насмешливо намекал, что группе «пришлось заплатить за включение». В 2024 году, когда Oasis номинировали впервые, он назвал Зал славы «дерьмом», а в прошлом году — «местом для придурков».
Церемония включения Oasis, Joy Division/New Order, Билли Айдола, Фила Коллинза, Sade, Лютера Вандросса и Wu-Tang Clan состоится 14 ноября в театре Peacock Theater в Лос-Анджелесе.