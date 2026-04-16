В Беларуси начнут штрафовать операторов за плохое качество связи

Фото: NordWood Themes/Unsplash

В Беларуси вводится административная ответственность для сотовых операторов за несоблюдение требований к качеству услуг связи, сообщает БелТА.

Соответствующий закон 15 апреля подписал президент страны Александр Лукашенко. Новые правила начнут действовать через два месяца после официальной публикации документа.

За невыполнение установленных требований операторам может грозить штраф до 1000 базовых величин — это примерно 45 тыс. белорусских рублей (около 1,2 млн рублей).

Требования к качеству связи утверждены постановлением Совмина от 31 декабря 2024 года. Согласно нему, к концу 2026 года средняя скорость интернета должна составлять не менее 60 Мбит/с в Минске и областных центрах, 25 Мбит/с — в районных центрах и 10 Мбит/с — на остальной территории. К 2030 году эти показатели должны вырасти до 135, 110 и 30 Мбит/с соответственно.

Недавно видеохостинг YouTube удалил государственные каналы Беларуси БелТА, СТВ и ОНТ. Ведомство оценило этот шанс как «недружественный и безосновательный».

