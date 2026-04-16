Massive Attack и Том Уэйтс выпустили трек «Boots on the Ground»

Фото: Mariano Regidor/Redferns

Massive Attack совместно с Томом Уэйтсом представили политический сингл «Boots on the Ground».

Это первый новый материал Уэйтса с 2011 года, когда вышел его альбом «Bad as Me». В записи также принял участие сын Тома, Кейси Уэйтс.

Песня сопровождается видео, созданным Massive Attack совместно с американским фотохудожником thefinaleye. В клипе показаны последствия крупнейших протестов в современной истории США против рейдов ICE, милитаризации полиции и государственного авторитаризма.

Видео начинается с отсылок к убийству Джорджа Флойда, рейдам на мигрантов и гибели гражданских лиц, а заканчивается перечислением имен погибших от рук ICE. Сам трек начинается со звуков тяжелого дыхания.

Сингл выйдет на эксклюзивном виниле. Все доходы от продажи пластинки будут направлены в American Civil Liberties Union и US Immigrant Defense Project. Пластинка на 100% изготовлена из переработанного PET-пластика с использованием энергоэффективного метода литья под давлением.

