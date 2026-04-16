Скворцы и зяблики начали возвращаться в Москву раньше из‑за теплых зим

При этом строгие замеры подтверждают, что многие виды птиц за последние несколько десятилетий стали возвращаться с зимовок раньше, отметил Михаил Калякин из Зоологического музея МГУ. По словам экспертов, птицы реагируют на потепление: зимы становятся мягче, снег сходит раньше, а вместе с этим раньше появляются корм и подходящие условия для возвращения. Сильнее всего это заметно у ближних мигрантов — видов, которые зимуют сравнительно недалеко от мест гнездования. У дальних мигрантов, улетающих южнее Сахары, сроки меняются в меньше степени.