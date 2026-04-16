Скворцы и зяблики начали возвращаться в Москву раньше из‑за теплых зим

Скворцы, зяблики и другие перелетные птицы начали раньше возвращаются с зимовки в Москву. К такому выводу пришли специалисты проекта «Если быть точным», которые проанализировали данные бердвотчерских платформ.
Согласно исследованию, которое есть в распоряжении «Афиши Daily», первыми в Москве и Подмосковье обычно появляются скворцы ― примерно 7―12 марта. Вслед за ними ― к середине марта ― прилетают зяблики. В конце того же месяца наблюдатели начинают фиксировать зарянок, чибисов и вяхирей, а в первой половине апреля ― певчих дроздов.
Все вышеперечисленные птицы могут кормиться на только что оттаявшей земле или воде ― например, червями, личинками или прошлогодними семенами. Это позволяет им прилететь раньше, чем строго насекомоядным птицам. Последние возвращаются, когда уже распускается листва и появляются насекомые.
В конце апреля в регионе начинают фиксировать кукушку, в начале мая ― славок-черноголовок и луговых чеканов, а немного позднее ― соловьев.
В Петербурге и Ленинградской области птицы появляются примерно в том же порядке. Первыми — до середины марта — прилетают скворцы. Следом — зяблики, чибисы и вяхири. В апреле можно встретить зарянок, белых трясогузок, певчих дроздов, а в мае — мухоловок-пеструшек, пеночек-весничек и соловьев.
Как отмечают исследователи, у 31 вида даты первых встреч сместились как минимум на неделю. Но орнитологи призывают относиться к этим цифрам осторожно: за последние годы наблюдателей стало гораздо больше, поэтому ранние встречи теперь фиксируют чаще. Особенно это касается редких видов, которых раньше могли просто не заметить.
При этом строгие замеры подтверждают, что многие виды птиц за последние несколько десятилетий стали возвращаться с зимовок раньше, отметил Михаил Калякин из Зоологического музея МГУ. По словам экспертов, птицы реагируют на потепление: зимы становятся мягче, снег сходит раньше, а вместе с этим раньше появляются корм и подходящие условия для возвращения. Сильнее всего это заметно у ближних мигрантов — видов, которые зимуют сравнительно недалеко от мест гнездования. У дальних мигрантов, улетающих южнее Сахары, сроки меняются в меньше степени.
Авторы исследования подчеркивают, что потепление влияет на птиц по-разному. Одни виды могут ускорять перелет и сокращать остановки в пути, другие хуже подстраиваются под изменения сезона. Кроме того, более ранний прилет не всегда означает более раннее размножение: многое зависит от того, когда именно сходит снег и появляется пища.