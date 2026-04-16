Открылась новая станция МЦД-1 «Москва-Сити»

На новом городском вокзале Москва-Сити в столице начали останавливаться поезда МЦД-1. Об этом сообщили в группе во «ВКонтакте» «Типичное Одинцово». Официально об открытии транспортного хаба еще не сообщалось.



«Вокзал готовят к официальному открытию, но уже с сегодняшнего дня здесь начали останавливаться электрички. Однако еще не все выходы с вокзала открыты. <…> Выход на Шмитовский проезд пока недоступен, из-за чего пешеходам приходится делать большой крюк», — говорится в публикации.



Вокзал Москва-Сити появился на месте бывшей платформы «Тестовская». Его строительство началось в 2023 году. Он связывает между собой D1 (МЦД-1), D4 (МЦД-4), поезда «Аэроэкспресс», МЦК, метро и наземный транспорт.

