На Пикнике Афиши пройдет шоукейс FRWRD Music и Carnival Records

Лайнап шоукейса:

• Куок откроет портал в аудиовизуальную утопию;

• Джей Ро перенесет в Русскую Бразилию;

• Joviee/Джови и Deathoria/Дефория покажут темную сторону электроники;

• Сабу погрузит в призрачный и волнительный неопоп;

• Seeyaside/Сиясайд и RealLowly Pluto/РилЛоули Плутон будут в ответе за дерзкий хип-хоп новой школы;

• один из главных новичков года Гера Амен настроит на волну эпичного инди;

• легенда рэп-андеграунда Brick Bazuka/Кирпич Базука встряхнет мрачным и плотным звуком улиц;

• A$thma Boys/«Астма Пацаны» и Cruise Lirro/Круиз Лирро разнесут колонки инопланетными басами;

• Арустамов и Kid Sole/Парень Один дополнят летнюю атмосферу Пикника ослепительным R’n’B.