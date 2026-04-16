Эль Фэннинг и Каллум Тернер на постерах сатирического триллера «Подрезка кустов роз»

Mubi опубликовал постеры персонажей сатирического триллера Карима Айнуза «Подрезка кустов роз», премьера которого состоялась в феврале на Берлинском кинофестивале. На стриминговом сервисе фильм появится 23 апреля.
«Подрезка кустов роз» — это ремейк картины Марко Беллоккьо «Кулаки в кармане», снятой в 1965 году. Оригинальный фильм рассказывал историю молодого человека с эпилепсией, который решает убить членов своей неблагополучной семьи.
Картина Айнуза описывается как черная комедия с элементами сатиры. В центре сюжета — богатая, но полная пороков семья, которая после внезапной смерти главы рода переезжает из Нью-Йорка в Каталонию. Джек (Каллум Тернер, «Вечность») знакомит родных со своей девушкой (Эль Фэннинг, «Сентиментальная ценность»), и вскоре выясняется, что все его родственники состоят с ним в инцестуозных связях.
Роль матери исполнила Памела Андерсон («Шоугерл»), а отца сыграл Трейси Леттс («Дом динамита»). Среди детей — помимо Тернера — Райли Кио («Дейзи Джонс и The Six»), Джейми Белл («Билли Эллиот») и Лукас Гейдж («Белый лотос»). Сценарий фильма написал Эфтимис Филиппу, а оператором выступила Элен Лувар. Ранее вышел первый трейлер.