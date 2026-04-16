Минпросвещения: первоклассники должны делать домашние задания не дольше часа

Минпросвещения утвердило нормативы времени выполнения домашних заданий для школьников. Об этом в интервью «Вестям» рассказал глава ведомства Сергей Кравцов.
Нормативы зависят от класса: ученики 1-х классов не должны проводить за домашними заданиями больше часа, 2–3-х классов — до полутора часов, 4–5-х — до двух, 6–8-х — до двух с половиной, а старшеклассникам (9–11-е классы) рекомендуется тратить на уроки дома не более трех с половиной часов.
Нормы согласованы с Роспотребнадзором и носят рекомендательный характер, это ориентиры для учителей и родителей, а не строгие правила.
Недавно Рособрнадзор утвердил, что ЕГЭ в России с 2026 года будут начинаться не ранее 1 июня. Предполагается, что это позволит школам спокойнее планировать подготовку и проведение выпускных мероприятий.
В этом году выпускники будут сдавать экзамены с 1 июня по 9 июля. Резервные дни — с 22 по 25 июня.