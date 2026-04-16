Шарлиз Терон сыграет Калипсо в «Одиссее» Нолана

Афиша Daily
Фото: Marvel Studios

На фестивале CinemaCon показали новый тизер фильма Кристофера Нолана «Одиссея» — экранизации одноименной поэмы Гомера. В ролике впервые появилась нимфа Калипсо, которая удерживает Одиссея на острове Огигия. Ее роль исполнила Шарлиз Терон («Безумный Макс: Дорога ярости»).

В новом тизере Одиссей в исполнении Мэтта Дэймона приходит в себя на берегу среди обломков корабля. «Как долго я здесь пробыл, Калипсо?» — спрашивает он. Он растерянно добавляет: «Я ничего не помню до Трои. Были ли у меня жена, дети, может быть, сын? Если у меня был сын, сколько бы ему сейчас было лет?».

«Одиссея» Кристофера Нолана — это первый в истории фильм, полностью снятый на камеры IMAX. В актерский состав вошли Мэтт Деймон («Умница Уилл Хантинг»), Том Холланд («Человек-паук: Возвращение домой»), Зендая («Эйфория»), Энн Хэтэуэй («Дьявол носит Prada»), Лупита Нионго («12 лет рабства»), Роберт Паттинсон («Умри, моя любовь»).

Съемки «Одиссеи» продлились полгода, с февраля по август. Съемочная группа побывала в Марокко, Греции, Италии, на Мальте, в Шотландии и Испании. Завершились съемки в Лос-Анджелесе.

Большая часть съемок проходила в открытом море. «Мы вывозили актеров, которые играют команду корабля Одиссея, на настоящие волны, в реальные места. И да, оно безгранично, ужасающе, прекрасно и благосклонно, по мере того как условия меняются. Мы действительно хотели передать, насколько тяжелыми были бы эти путешествия для людей, и тот прыжок веры, который они совершали в неисследованном, не нанесенном на карты мире», — поделился впечатлениями Нолан.

