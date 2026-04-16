Скайлер Гисондо собирается сделать предложение Ариане Гранде в трейлере «Знакомства с родителями-4»

Шарлиз Терон сыграет Калипсо в «Одиссее» Нолана
Вышел тизер фильма, в котором «воскресили» Вэла Килмера с помощью ИИ
В Париже мучжина выиграл в лотерею картину Пикассо стоимостью более 1 миллиона евро
Кейт Бланшетт сыграет Марту Стюарт в байопике
Аманда Сейфрид и Гейтен Матараццо присоединились к фильму-мюзиклу «Октет»
Вышел трейлер финального сезона «Благих знамений». Шоу завершится 90-минутным эпизодом
Деми Мур снимется с Шарлиз Терон и Джулией Гарнер в триллере «Тиран»
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова попала в реанимацию
На Лазурном Берегу начались съемки четвертого сезона «Белого лотоса»
Александра Даддарио и Финн Уиттрок появились в трейлере фильма о кондитерской компании Hershey’s
Сериал «Извне» продлили на финальный, пятый сезон
Патрик Шварценеггер и Фиби Дайневор снимутся в экранизации «Пляжного чтива» Эмили Генри
IKEA и Chupa Chups выпустят лимитированную коллекцию леденцов со вкусом фрикаделек
Вышел трейлер пятого сезона «Беспринципных». Премьера состоится 30 апреля
«Бонд с кнопкой» и «Аффинаж» выступят на фестивале «Близость» в ДК «Альфа Кристалл»
Фестиваль кинодебютов «Святая Анна» объявил победителей
Актер Бен Джордан намекнул на разработку новой игры о Человеке-пауке
Тимоте Шаламе неожиданно увеличил продажи билетов в оперу и балет после скандальных комментариев
Фильм по «Игре престолов» получил название — «Завоевание Эйгона»
Сидни Суини вновь снялась для рекламной кампании American Eagle
A24 выпустит режиссерский дебют Майи Эрскин из «Мистера и миссис Смит»
Канье Уэст перенес концерт в Марселе на неопределенный срок
Летний Beat Film Festival объявил участников. Среди них — фильм Вернера Херцога и байопик про Боуи
Шон Бейкер снимет фильм «Ti Amo!» для нового подразделения Warner Bros.
GONE.Fludd, Mirele, Игнатий Винтуров и 163ONMYNECK выступят на «Силе Звука» 29 апреля
«Молодого Шерлока» продлили на 2-й сезон
Приквел «Орудий» про Глэдис выйдет в мировой прокат 8 сентября 2028 года
«Охота на Голлума» выйдет 17 декабря 2027 года. Арагорна сыграет Джейми Дорнан

Скайлер Гисондо собирается сделать предложение Ариане Гранде в трейлере «Знакомства с родителями-4»

Фото: Paramount

Кинокомпания Paramount опубликовала первый трейлер фильма «Знакомство с родителями-4». Картина выйдет в мировой кинопрокат в День благодарения, 25 ноября.

В ролике Генри (Скайлер Гисондо, «Супермен») знакомит свою девушку Оливию (Ариана Гранде, «Злая: Сказка о ведьме Запада») с родителями — уже полюбившимися зрителям Грегом и Пэм Факерами, которых вновь сыграли Бен Стиллер и Тери Поло.

Героиня Гранде рассказывает о карьере, спасает поперхнувшегося отца своего парня и отправляется с будущими родственниками на велосипедные гонки. Персонаж Бена Стиллера, в свою очередь, убежден, что Оливия манипулирует его наивным сыном. Сам же Генри как раз планирует сделать возлюбленной предложение.

Ранее студия выпустила тизер, в котором героиня Гранде проходит проверку на детекторе лжи: на ее пальцы надеты датчики, а родственники Генри задают ей вопросы.

Видео: Paramount

Помимо Стиллера и Поло во франшизу вернулись Роберт Де Ниро в образе отца Пэм и Оуэн Уилсон в роли бывшего жениха Пэм.

Режиссерское кресло вновь занял Джон Гамбург, соавтор предыдущих трех частей серии. Постановщик фильма «Знакомство с родителями» и «Знакомство с Факерами» Джей Роуч станет продюсером ленты.

Другими продюсерами фильма будут Джейн Розенталь из Tribeca Productions, Де Ниро, Стиллер, Джон Лешер из Red Hour Films и Гамбург. Курировать съемки со стороны студии Universal возьмутся Мэтт Рейлли и Жаклин Гарелл.

Комедия «Знакомство с родителями» вышла на экраны в 2000 году. Фильм рассказал о непростых отношениях санитара Грега с отцом его девушки Пэм, бывшим сотрудником ЦРУ. Продолжение ленты под названием «Знакомство с Факерами» рассказало уже о встрече семьи Пэм с эксцентричными родителями Грега перед свадьбой пары.

Третья часть серии появилась в 2010 году, ее снял Пол Вайц. Лента показала, как проходит жизнь полюбившихся героев спустя десять лет после свадьбы. К этому моменту Пэм и Грег уже стали родителями.

