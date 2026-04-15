Вышел тизер фильма, в котором «воскресили» Вэла Килмера с помощью ИИ

На ютуб-канале FirstLineFilms опубликовали тизер фильма «Глубоко, как могила» («As Deep As The Grave»), в котором использовали воссозданный с помощью искусственного интеллекта образ умершего актера Вэла Килмера.
В ролике зрители видят женщину на лошади, у которой завязаны глаза. Она спускается с коня и наощупь двигается по заснеженной местности. «Сними это. Останови ее», — говорит сопровождающему героиню мужчине неизвестная пожилая женщина.
Затем видео демонстрирует пейзажи американского Запада, перемежающиеся с лицами персонажей будущей картины. Среди них — индейцы, искатели приключений, священник и солдаты. В конце тизера на экране появляется Килмер.
Ранее сообщалось, что Килмер «сыграет» отца Финтана, индейского спиритуалиста и католического священника. Артист собирался исполнить эту роль при жизни, но не успел. Персонажа создавали специально для Килмера.
После смерти актера его наследники посчитали возможным продолжить проект без его непосредственного участия. Сын и дочь артиста дали разрешение на создание его ИИ-копии.
«Его семья постоянно говорила, насколько важным они считают этот фильм и что Вэл очень хотел принять в нем участие. Он действительно считал эту историю важной и хотел, чтобы его имя было указано… Несмотря на то, что некоторые могут назвать это спорным, именно этого хотел Вэл», — заявил режиссер фильма Коэрте Вурхис.
«Глубоко, как могила» будет основан на реальной истории археологов Энн и Эрла Моррис, которые в 1920-х годах работали с народом навахо. Они стремились узнать о древнейшей цивилизации Северной Америки — древних пуэбло.
Изначально картину хотели назвать «Каньон мертвых», но позднее переименовали. Работа над проектом ведется с 2023 года. Роли в ленте исполнили Том Фелтон («Гарри Поттер»), Эбигейл Лоури, Уэс Стади, Эбигейл Бреслин и Джейкоб Форчун-Ллойд.