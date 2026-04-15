Кейт Бланшетт сыграет Марту Стюарт в байопике

Ее жизнь, впрочем, не обошлась без скандалов. В конце 2001 года Стюарт продала свою долю в компании ImClone Systems, узнав конфиденциальную информацию о ситуации в бизнесе. За использование этих данных для избежания убытков ее три года спустя осудили на пять месяцев тюрьмы и два года под надзором.