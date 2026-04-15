Аманда Сейфрид и Гейтен Матараццо присоединилась к фильму-мюзиклу «Октет»

Американская актриса Аманда Сейфрид («Мамма Миа!») и звезда «Очень странных дел» Гейтен Матараццо снимутся в мюзикле «Октет» Лин-Мануэля Миранды. Об этом режиссер рассказал в соцсетях.
Он заявил, что в его новом проекте поучаствуют также Рэйчел Зеглер, Шерил Ли Ральф, Филипа Су, Джонатан Грофф, Трамелл Тиллман и Пол-Джордан Янсен. Артисты уже приступили к репетициям фильма.
Миранда перенесет на экран спектакль Дэйва Мэллоя, премьера которого состоялась в 2019 году. В центре картины будет тема интернет-зависимости. Героями станут восемь человек, встретившихся в группе поддержке в подвале церкви.
Для Миранды, звезды Бродвея и лауреата театральной премии «Тони», грядущая лента будет второй полнометражно киноработой. Ранее он выпустил мюзикл «Тик-так, бум!» с Ванессой Хадженс и Эндрю Гарфилдом.