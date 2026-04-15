Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова попала в реанимацию

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова попала в реанимацию. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По его словам, Тарасова оказалась в больнице на днях. Сейчас «критический момент уже миновал». Тренер, как утверждает источник, «в сознании, но находится под наблюдением врачей в том же отделении».
Что случилось с Татьяной Анатольевной, СМИ не уточнило. В Федерации фигурного катания на коньках России отметили, что Тарасова «чувствует себя нормально, поправляется после сильной простуды».
Племянник тренера Алексей Тарасов подтвердил, что наставнице Алексея Ягудина и многих других чемпионов уже лучше. «Все нормально», — заверил он.
«Все в порядке. Скоро будет дома. Передает привет всем, кто беспокоится. Спасибо!» — добавил Алексей уже в другом интервью.
В феврале Татьяне Тарасовой исполнилось 79 лет. Она известна как один из самых ярких специалистов в фигурном катании. Среди ее учеников — олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Илья Кулик, Оксана Грищук и Евгений Платов. В последние годы Тарасова работала комментатором соревнований, а также консультировала членов сборной России.