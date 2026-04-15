На Лазурном Берегу начались съемки четвертого сезона «Белого лотоса»

Фото: HBO

HBO объявил о начале производства четвертого сезона сериала «Белый лотос».

Действие новых эпизодов развернется на Лазурном Берегу. Согласно официальному синопсису, новый сезон, как и прежде, расскажет о группе гостей и сотрудников отеля сети White Lotus.

На этот раз действие будет происходить во время Каннского кинофестиваля. Съемки пройдут в Каннах, Сен-Тропе, Монако, а также в Париже, хотя создатели подчеркивают, что основное действие развернется именно на Лазурном Берегу.

В качестве отелей, которые выступят декорациями для вымышленной сети, выбраны замок Airelles Château de la Messardière в Сен-Тропе (в сериале он станет White Lotus du Cap) и Hôtel Martinez в Каннах (White Lotus Cannes). Последний расположен на знаменитой набережной Круазетт.

HBO также подтвердил актерский состав четвертого сезона, который был анонсирован ранее. В него вошли Хелена Бонэм-Картер, Венсан Кассель, Стив Куган, Калеб Джонт-Эдвардс, Дилан Эннис, Корентен Фила, Ари Грейнор, Марисса Лонг, Александер Людвиг, Крис Мессина, ЭйДжей Михалка, Кумайл Нанджиани и Надя Терешкевич.

Создатель, сценарист и режиссер сериала Майк Уайт вновь выступит исполнительным продюсером вместе с Дэвидом Бернадом и Марком Камином. Премьера четвертого сезона ожидается в 2027 году. Точная дата пока не объявлена. 

