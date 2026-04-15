Александра Даддарио и Финн Уиттрок появились в трейлере фильма о кондитерской компании Hershey’s

Фото: One Media/YouTube

На ютуб-канале One Media опубликовали трейлер фильма «Hershey» («Херши»), посвященного истории американской кондитерской компании Hershey’s. В нем снялись Александра Даддарио («Белый лотос») и Финн Уиттрок («Сестра Рэтчед»).

Даддарио сыграла в ленте Кэтрин Херши, а Уиттрок исполнил роль Милтона Херши. По сюжету они живут в Великобритании на рубеже XIX и XX веков и становятся основателями шоколадной империи.

Видео: One Media/YouTube

Съемки фильма проходили в Питтсбурге и Пенсильвании. В них приняли участие более 1500 артистов массовки. В США для работы над картиной построили более 70 декораций. Для одной только Даддарио пошили 54 костюма.

Проект разработала студия Angel. В актерский состав вошли Франческа Фаридани, Дина Спайби-Уотерс, Майкл Морленд Миллиган, Дэниел Дэвид Стюарт, Джоэл Броди, Алан Рак, Ричард Кайнд, Дэвид Костабиль, Хелен Йорк и Мила Харрис.

Режиссером ленты выступил Марк Уотерс. Сценарий написали Бубба Фулчер, Уилл Харди, Тимоти Майкл Хейес на основе сюжета Шэрон Пол и Уотерса. Продюсерами стали Мэри Алое, Джошуа Харрис, Пол, Марк Тилгман, Уилл Харди.

Hershey’s — одна из крупнейших в мире кондитерских компаний, крупнейший производитель шоколадных батончиков в Северной Америке. Она основана в 1894 году Милтоном Херши.

