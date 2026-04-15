Патрик Шварценеггер и Фиби Дайневор снимутся в экранизации «Пляжного чтива» Эмили Генри

Афиша Daily
Фото: HBO

Патрик Шварценеггер сыграет вместе с Фиби Дайневор в картине «Beach Read» («Пляжное чтиво») — экранизации одноименного бестселлера Эмили Генри, вошедшего в список New York Times. Об этом сообщил Deadline.

Фильм расскажет историю об успешном авторе любовных романов Джануари Эндрюс. По сюжету, героиня переживает горе из‑за смерти отца и творческий кризис после того, как узнает о скрываемых им секретах.

Она отправляется на лето в пляжный дом отца в Мичигане, чтобы подготовить его к продаже. Там Джануари неожиданно встречает Гаса Эверетта — ее однокурсника из колледжа, с которым она соперничала во время учебы.

Оба писателя оказались в творческом тупике и потому договариваются бросить друг другу литературный вызов. На лето они меняются жанрами и экспериментируют в творчестве, обещая, что между ними не будет романа. Планы героев, конечно же, не складываются так, как они ожидают.

Поиск актера на роль Гаса, как отметили СМИ, занял несколько месяцев. Изначально Шварценеггер не числился среди фаворитов, но пробы в дуэте с Дайневор прошли столь удачно, что к участию в проекте пригласили именно его.

Режиссером романтической комедии картины выступит Юлин Куанг — соавтор сценария «Люди, которых мы встречаем в отпуске». Она же напишет сценарий к новой ленте. Продюсером выступит Нил Х. Мориц, исполнительным продюсером — Карина Рахардджа.

Расскажите друзьям