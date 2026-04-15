Сериал «Извне» продлили на финальный пятый сезон

MGM+ объявил о продлении мистического сериала «Извне» («From») на пятый сезон, который станет заключительным.
Новость появилась перед премьерой четвертого сезона, запланированной на 19 апреля. Съемки финального сезона начнутся в этом году в Галифаксе (Новая Шотландия). Релиз ожидается в 2027 году.
Создатели сериала — Джон Гриффин, шоураннер Джефф Пинкнер и режиссер Джек Бендер — поблагодарили партнеров из MGM+ и фанатов. «Мы дико рады объявить, что официально начали работу над пятым сезоном. Это значит, что у нас будет возможность довести нашу историю до конца. Вопросы получат ответы, ответы будут поставлены под сомнение, а между ними обязательно будет каскад слез и ужасов», — говорится в заявлении.
По сюжету четвертого сезона, чем ближе жители городка подбираются к ответам, тем более ужасающим становится их поиск. Зрителям предстоит узнать, кто такой Человек в желтом и чего он хочет, станут ли откровения Джейд и Табиты ключом к возвращению домой и как долго Бойд сможет удерживать город от распада.