Рэпера D4vd арестовали по подозрению в убийстве девушки, найденной в его машине

Полиция Лос-Анджелеса арестовала 21-летнего певца Дэвида Берка, известного под псевдонимом D4vd, по подозрению в убийстве 14-летней Селесты Ривас.

Тело девушки было обнаружено в багажнике его автомобиля в сентябре прошлого года. Берк находится под стражей без права освобождения под залог.

Адвокаты певца заявили, что доказательства покажут его невиновность: «Дэвид не убивал Селесту Ривас Эрнандес и не был причиной ее смерти. Еще не было ни обвинительного заключения Большого жюри, ни официального обвинения. Дэвид задержан только по подозрению».

В сентябре полиция обнаружила разложившееся тело в багажнике Tesla, зарегистрированной на имя Берка. Жертву опознали как Селесту Ривас, которая была объявлена в розыск как пропавшая без вести в апреле 2024 года.

Представитель D4vd ранее заявлял, что певец «полностью сотрудничал со следствием», несмотря на то что находился в туре в поддержку дебютного альбома «Withered». Гастроли были отменены перед выступлением в Лос-Анджелесе 20 сентября.

D4vd известен по вирусным хитам «Here with Me» и «Romantic Homicide», собравшим более 1,5 млрд прослушиваний на Spotify. Его песни звучали в саундтреках сериалов «Аркейн» и «Дэйв». 

