Вышел трейлер пятого сезона «Беспринципных». Премьера состоится 30 апреля

Фото: «Кинопоиск»

«Кинопоиск» представил трейлер пятого сезона сериала «Беспринципные». Новые эпизоды будут выходить еженедельно в онлайн-кинотеатре с 30 апреля.

Действие пятого сезона вновь разворачивается на Патриарших прудах. Валя Люкс (Кристина Бабушкина) простила генерала Хадякова (Николай Фоменко), и пара возвращается в Москву из Петербурга.

Вместе с ними переезжают театральный эксперт Георгий (Игорь Верник) и его супруга Анна (Александра Ребенок). Георгий получает должность худрука театра со всеми сопутствующими интригами.

Продюсер Сергей (Максим Лагашкин) вновь появляется в ресторанах Патриков — на этот раз с новой героиней Светой (Ольга Дибцева). Дарья (Ирина Пегова) открывает магазин фермерских продуктов, а ее дочь Аленка (Ксения Утехина) отправляется на поиски состоятельного неженатого мужчины.

В сериале продолжатся истории Паши (Павел Табаков) и Юли (Аглая Тарасова), а также расставшихся Веры (Надежда Михалкова) и Ромы (Юрий Колокольников). 

В пятом сезоне появятся новые герои: певец и ведущий Михаил Гребенщиков (камео), Алена Хмельницкая (бизнес-леди и фанатка ЗОЖ), Лео Канделаки (гувернер мечты), а также Александр Мизев, Зоя Фуць и Екатерина Кабак. Алика Смехова вернется в образе гадалки, а сам Александр Цыпкин вновь появится на экране как писатель — компаньон Славика.

Режиссерами пятого сезона выступили Заур Засеев («Беспринципные в Питере») и Тина Баркалая («Жемчуг»). 

