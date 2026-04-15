Фестиваль кинодебютов «Святая Анна» объявил победителей

Фото: пресс-служба фестиваля

14 апреля в кинотеатре «Москино Спутник» подвели итоги 33-го международного фестиваля студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна». Ведущей церемонии выступила режиссер и актриса Стася Толстая — в прошлом лауреат «Святой Анны».

Гран-при за лучший игровой фильм получила картина «Утренник» Анны Фрадкиной. Она же удостоена награды за лучший сценарий. Второе место заняла лента «Все будет хорошо» Наташи Дуркиной, третье — «Гора Чинват» Дмитрия Лебедева. Последний фильм также отмечен призом за лучшую операторскую работу (операторы Тимофей Коновалов и Илья Климкин).

Лучшим документальным фильмом признана работа «Сегодня последний день» Марии Соколовской. Вторую премию получила «Пустота» Марии Романовой.

Лучший анимационный фильм — «Соберись» Евгении Девятовой (курсы «Союзмультфильма»). Картина также получила специальный приз от «Киноартели 1895».

«Приобретенная глухота» Нафисы Гаврючиной награждена за лучший актерский ансамбль, а «Чушь» Марии Романовой получила приз секции «Этюды».

В международном конкурсе участвовали 22 фильма из 19 стран. Гран-при присужден режиссерке Алие Хаджу (Ливан, Германия) за фильм «Корабль дуралеев». Лучший игровой фильм — «Малисия» Эдварда Гомеса Гранады (Колумбия), лучший документальный — «Даже железо ржавеет, а люди держатся» Яны Шварц (Сербия). Приз за лучшую режиссуру среди авторов до 30 лет получила Сун Дунсюй (Китай) за фильм «Гони коня».

