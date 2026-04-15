Актер Бен Джордан намекнул на разработку новой игры о Человеке-пауке

В прошлом году озвучивший Питера Паркера Юрий Ловенталь подтвердил, что его персонаж будет играть важную роль в пока не анонсированной Marvel’s Spider-Man 3 после того, как предыдущая игра завершилась с Майлсом Моралесом в роли главного Человека-паука. «Питер никуда не исчез, и он не будет отсиживаться на диване», — заявил Ловенталь.