Актер Бен Джордан намекнул на разработку новой игры о Человеке-пауке

Актер Бен Джордан, чья внешность использована для создания Питера Паркера в играх Marvel’s Spider-Man, опубликовал в соцсетях фото в костюме для захвата движения.
«Если вы знаете, то вы знаете», — подписал он снимок, добавив эмодзи паука. Пользователи предположили, что речь идет о разработке новой части франшизы. Пост быстро распространился в соцсетях и вскоре был удален, но скриншот сохранился на Reddit.
В прошлом году озвучивший Питера Паркера Юрий Ловенталь подтвердил, что его персонаж будет играть важную роль в пока не анонсированной Marvel’s Spider-Man 3 после того, как предыдущая игра завершилась с Майлсом Моралесом в роли главного Человека-паука. «Питер никуда не исчез, и он не будет отсиживаться на диване», — заявил Ловенталь.
Тем временем студия Insomniac готовится к выходу игры Marvel’s Wolverine, релиз которой запланирован на 15 сентября. Разработчики обещают «самое лучшее воплощение Росомахи», предупреждая, что история будет «гораздо темнее и жестче», чем можно ожидать от студии.