Сидни Суини вновь снялась для рекламной кампании American Eagle
Фестиваль кинодебютов «Святая Анна» объявил победителей
Актер Бен Джордан намекнул на разработку новой игры о Человеке-пауке
Тимоте Шаламе неожиданно увеличил продажи билетов в оперу и балет после скандальных комментариев
A24 выпустит режиссерский дебют Майи Эрскин из «Мистера и миссис Смит»
Канье Уэст перенес концерт в Марселе на неопределенный срок
Летний Beat Film Festival объявил участников. Среди них — фильм Вернера Херцога и байопик про Боуи
Шон Бейкер снимет фильм «Ti Amo!» для нового подразделения Warner Bros.
GONE.Fludd, Mirele, Игнатий Винтуров и 163ONMYNECK выступят на «Силе Звука» 29 апреля
«Молодого Шерлока» продлили на 2-й сезон
Приквел «Орудий» про Глэдис выйдет в мировой прокат 8 сентября 2028 года
«Охота на Голлума» выйдет 17 декабря 2027 года. Арагорна сыграет Джейми Дорнан
Галь Гадот и Айла Фишер снимутся с Кейси Аффлеком и Питом Дэвидсоном в фильме «Биткоин» Дага Лаймана
В Китае мужчина прожил 20 лет с ртутным градусником в кишечнике
Вышел тизер-трейлер хоррора «Мороженщик» Илая Рота
Актриса Руби Роуз обвинила певицу Кэти Перри в домогательствах
Синоптик: пик похолодания в Москве придется на понедельник, 20 апреля
Судья танцевального фестиваля Frame Up высмеял фигуру участницы. Она оказалась беременной
Улицы Варанаси в трейлере «Песен джиннов» Романа Михайлова
Ариана Гранде и Бен Стиллер в тизере «Знакомства с родителями-4»
«Картины дружеских связей» Сони Райзман выйдут в «цифре» 23 апреля
Евгения Некрасова получила Премию О.Генри за лучший рассказ
В Москве появится филиал кабаре «Шум» ― с петербургской праздничной кухней и поэтическими вечерами
Леди Гага анонсировала концертный фильм «Mayhem: Requiem»
20th Century Studios экранизирует игру 99 Nights in the Forest из Roblox
Николь Кидман рассказала, что обучается на доулу смерти
Россиянка спасла волка, которого сбила машина, и назвала его Кулич
Вышел трейлер концертного 3D-фильма Билли Айлиш, снятого Джеймсом Кэмероном

Фильм по «Игре престолов» получил название — «Завоевание Эйгона»

Фото: HBO Entertainment

Студия Warner Bros. на фестивале CinemaCon в Лос-Анджелесе огласила рабочее название полнометражного фильма по вселенной «Игры престолов». «Завоевание Эйгона» выйдет не ранее 2027 года.

Новости о фильме появились в марте. Тогда сообщили, что в центре сюжета окажется король Эйгон I Таргариен, также известный как Завоеватель. Действие развернется примерно за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о том, как Эйгон и его сестры объединили Семь Королевств.

Сценаристом назначили Бо Уиллимона, известного по работе над сериалами «Андор» и «Карточный домик».

Зимой на HBO Max вышел другой проект во вселенной «Игры престолов» — приквел «Рыцарь Семи Королевств». Сериал основан на цикле Джорджа Р. Р. Мартина «Повести о Дунке и Эгге», действие которого происходит за девяносто лет до событий «Игры престолов». Главные роли исполнили Питер Клэффи (рыцарь Дункан Высокий) и Декстер Сол Анселл (его юный оруженосец Эгг).

Мартин выступил соавтором сценария и исполнительным продюсером вместе с Ирой Паркер, который также является шоураннером сериала. Режиссерами первого сезона стали Оуэн Харрис и Сара Адина Смит.

