Студия Warner Bros. на фестивале CinemaCon в Лос-Анджелесе огласила рабочее название полнометражного фильма по вселенной «Игры престолов». «Завоевание Эйгона» выйдет не ранее 2027 года.
Новости о фильме появились в марте. Тогда сообщили, что в центре сюжета окажется король Эйгон I Таргариен, также известный как Завоеватель. Действие развернется примерно за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о том, как Эйгон и его сестры объединили Семь Королевств.
Сценаристом назначили Бо Уиллимона, известного по работе над сериалами «Андор» и «Карточный домик».
Зимой на HBO Max вышел другой проект во вселенной «Игры престолов» — приквел «Рыцарь Семи Королевств». Сериал основан на цикле Джорджа Р. Р. Мартина «Повести о Дунке и Эгге», действие которого происходит за девяносто лет до событий «Игры престолов». Главные роли исполнили Питер Клэффи (рыцарь Дункан Высокий) и Декстер Сол Анселл (его юный оруженосец Эгг).
Мартин выступил соавтором сценария и исполнительным продюсером вместе с Ирой Паркер, который также является шоураннером сериала. Режиссерами первого сезона стали Оуэн Харрис и Сара Адина Смит.