Тимоте Шаламе неожиданно увеличил продажи билетов в оперу и балет после скандальных комментариев

Актер Тимоте Шаламе, известный по фильмам «Дюна» и «Марти Великолепный», неожиданно помог лондонскому Королевскому оперному театру увеличить продажи билетов.
В марте Шаламе заявил, что не хочет, чтобы кинотеатры постигла участь балета и оперы, которые «уже никому не интересны». Пользователи соцсетей не очень поняли позицию Тимоте.
Они отметили, что, «когда никто не вспомнит о Тимоте Шаламе, Моцарт и Чайковский все еще будут творить магию». «Балет и опера куда сложнее в создании, чем кино», — подчеркнул один из комментаторов.
Слова актера также вызвали критику со стороны артистов балета и оперных певцов, включая Андреа Бочелли, а также актрисы Вупи Голдберг и балерины Мисти Коупленд.
Однако, как рассказал изданию The Times глава Королевского оперного театра Алекс Бирд, реакция публики на комментарии Шаламе оказалась фантастической. Продажи билетов получили немедленный прирост. «Так что спасибо, Тимми!» — поблагодарил актера Бирд.