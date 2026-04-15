A24 выпустит режиссерский дебют Майи Эрскин из «Мистера и миссис Смит»

Актриса Майя Эрскин, известная по сериалам «Мужчина ищет женщину» и «Мистер и миссис Смит», снимет свой первый полный метр — подростковую комедию для студии A24. Об этом сообщает Deadline.
Сценарий фильма написала Морган Леманн («Благослови этот бардак», «Крутые ребята»). Детали сюжета держатся в секрете, однако известно, что A24 и Fruit Tree заполучили сценарий после ожесточенной борьбы, заинтересовавшей многие студии.
Эрскин уже пробовала себя в режиссуре: она писала сценарий и снимала эпизоды сериала Hulu «4лен» (в оригинале — «Pen15»).
Продюсерами нового проекта выступят Эмма Стоун, Дэйв МакКэри и Али Хертинг от Fruit Tree, а также Тим Хедингтон и Тереза Стил Пейдж от Ley Line Entertainment.
Эрскин известна по первому сезону шпионского сериала «Мистер и миссис Смит», вышедшему в 2024 году. Вторую главную роль в проекте исполнил Дональд Гловер. Сериал стал одним из самых популярных на платформе Prime Vidео и собрал 16 номинаций на «Эмми».
Каждый сезон «Мистера и миссис Смит» будет рассказывать новую историю о разных парах шпионов. Сейчас ведется подготовка к съемкам второго сезона — его шоураннером выступит Анна Оуян Мёнх, работавшая над сериалами «Разделение» и «Грызня». Главные роли исполнят Марк Эйдельштейн («Анора») и Софи Тэтчер («Еретик»).