Смузи с коллагеном и кетобифштекс: «Перекресток» запустил линию готовой еды для правильного питания

«Перекресток» представил новую линейку готовой готовой еды, созданной совместно с «Перекрестком Select» и «Зеленой линией».
Такое решение торговая сеть приняла на фоне тренда на здоровое питание. В первом квартале 2026 года продажи протеиновой линейки «Зеленой линии» выросли на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Веган-продукты прибавили 22%, безглютеновые позиции — 19%.
В новую линейку вошло 40 блюд. Среди них — протеиновый завтрак с креветками, яйцом и киноа, овсяные безглютеновые блинчики с клубникой и коллагеном, сырники из тофу с тыквой, крем-суп из чечевицы, моркови и имбиря, кетобифштекс из говядины с сыром, креветки на масле гхи с фунчозой и брокколи, а также смузи клубника — питахайя с коллагеном.
Каждое блюдо прошло проверку экспертов по питанию Университета образовательной медицины (УОМ) и Системы качества X5. Продукция получила соответствующий знак качества на упаковке.
«Мы регулярно сотрудничаем с „Перекрестком“ по разработке ассортимента для правильного питания. В рамках этого партнерства мы проверили каждую позицию новой линейки готовой еды: проанализировали составы, исключили стоп-ингредиенты, оценили сбалансированность по белкам, жирам и углеводам.
Блюда соответствуют принципам рационального питания и подходят для разных протоколов — от повседневного рациона до кето и веган. В основе — чистота состава и реальная польза для организма», — отметил эксперт по питанию Университета образовательной медицины (УОМ).