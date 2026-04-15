Неотъемлемая часть фестиваля — документальное кино о музыке. В этом году программу откроет картина Джонатана Стиасни «Дэвид Боуи: Последняя глава» — о возвращении музыканта на сцену в 2000-х, его творческих сомнениях, борьбе с болезнью и страхе смерти. В программу также вошли «Ломаный английский» о певице Марианне Фейтфул с Тильдой Суинтон и Ником Кейвом и «Сан Ра: вспышка сверхджазовой» — о «дедушке» афрофутуризма, повлиявшем на музыкантов от Aphex Twin до Sonic Youth.