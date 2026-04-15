Шон Бейкер снимет фильм «Ti Amo!» для нового подразделения Warner Bros.

Фото: @bakermovies

Warner Bros. открыла подразделение Clockwork, которое займется фильмами с небольшими бюджетами и инновационными маркетинговыми кампаниями. Первый фильм в его рамках поставит Шон Бейкер, режиссер «Аноры». Об этом он сообщил в соцсетях, сопроводив пост фотографией себя в 2002 году.

Картина Бейкера будет называться «Ti Amo!», она выйдет в прокат в 2027 году. Режиссер называет фильм «любовной запиской итальянским секс-комедиям 1960-х и 1970-х». Бейкер выступит сценаристом, режиссером, монтажером, кастинг-директором и продюсером. В новом проекте он воссоединится с продюсерами «Аноры» Алексом Коко и Самантой Квон.

Подразделение Clockwork возглавит бывший главный маркетинговый директор студии Neon Кристиан Паркс. К лейблу также присоединились его коллеги Джейсон Уолд и Спенсер Коллантес. Они стали руководителем отдела приобретений и производства и вице-президентом по маркетингу и креативу соответственно. Планируется, что Clockwork будет выпускать по два-три фильма в год.

Последняя работа Бейкера — короткометражка «Sandiwara», которую показали на Берлинале-2026. Название переводится с малайского как «драма» или «театральное представление». Фильм снят в Малайзии, в городе Пенанг. В центре сюжета — обладательница «Оскара» Мишель Йео («Всё везде и сразу»), которая исполняет сразу пять ролей.

