Шон Бейкер снимет фильм «Ti Amo!» для нового подразделения Warner Bros.

Подразделение Clockwork возглавит бывший главный маркетинговый директор студии Neon Кристиан Паркс. К лейблу также присоединились его коллеги Джейсон Уолд и Спенсер Коллантес. Они стали руководителем отдела приобретений и производства и вице-президентом по маркетингу и креативу соответственно. Планируется, что Clockwork будет выпускать по два-три фильма в год.