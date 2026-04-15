GONE.Fludd, Mirele, Игнатий Винтуров и 163ONMYNECK выступят на «Силе Звука» 29 апреля

29 апреля музыкальный сервис «Звук» проведет для своих пользователей четвертое мероприятие «Сила Звука». Пользователи сервиса смогут попасть на него бесплатно.
Приглашенные артисты исполнят свои хиты в новом звучании. Громкие и прямолинейные треки сменят тон на более теплый и камерный — с живыми инструментами и фолк-настроением.
Мероприятие (18+) состоится 29 апреля в 19:00 в клубе «Оригинал» (Москва, ул. Земляной Вал, 9А). Дресс-код: цветочные акценты и принты. Цвета: зеленый, лаймовый, розовый, фуксия.
Лайн-ап:
- GONE.Fludd (автор дерзких рэп-композиций: «САХАРНЫЙ ЧЕЛОВЕК», «МАМБЛ», «КУБИК ЛЬДА»)
- Mirele (экс-участница группы «Мы», исполнительница трека «Я — сила»)
- Игнатий Винтуров (исполнитель популярного в сети трека «Тело — убийца»)
- мартин (исполнитель треков «ты случилась», «водопадами», «позову звезды смотреть на тебя»)
- лампабикт (исполнитель меланхоличных треков с оттенком ностальгии: «немерено», «Крылья», «холодно»)
- 163ONMYNECK (исполнитель с ярким и энергичным стилем, автор трека «Другой стиль»)
- Полка (рэп-исполнитель, ставший одним из главных фрешменов 2024–2025 годов. Популярность получил благодаря TikTok-хитам «Знаю» и «Pose»).
- Soltwine (инди-рок-музыкант, который покоряет сердца слушателей песнями о любви, юности и взрослении)
- и другие.
Попасть на «Силу Звука» можно бесплатно — для этого нужно прослушать специальный плейлист в сервисе. Самые активные пользователи, у которых плейлист будет звучать больше других, получат приглашение. Письмо придет победителям на почту, указанную при регистрации, до 28 апреля. Полные правила участия доступны по ссылке.
«Название мероприятия не случайно рифмуется с нашей волной рекомендаций. „Сила Звука“ — это живая сцена того, что происходит в сервисе каждый день. Мы создаем пространство, где артисты выходят за привычные рамки, а слушатели проживают музыку, как яркий и неожиданный опыт. Нам важно вытащить людей из повседневного шума и вернуть их к ощущениям. Чтобы весна звучала не где-то на фоне, а здесь и сейчас», — рассказала Катя Комиссарова, директор по работе с артистами музыкального сервиса «Звук».