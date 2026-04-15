«Молодого Шерлока» продлили на 2-й сезон

Афиша Daily
Фото: Prime Video

Prime Video продлил сериал «Молодой Шерлок» на второй сезон — первый вышел месяц назад, 4 марта. Гай Ричи срежиссирует первый эпизод продолжения и выступит исполнительным продюсером. Об этом сообщает Deadline.

Действие первого сезона развернулось в Оксфорде 1870-х годов. Шерлок предстал бунтующим и невыносимым подростком, который берется за свое первое в жизни дело. Расследуя убийство, герой раскрыл международный заговор, навсегда изменивший его судьбу.

Главную роль исполнил Хиро Файнс-Тиффин, известный по другому проекту Ричи — «Министерству неджентльменских дел». В актерский состав сериала также вошли Донал Финн («Колесо времени»), Цзэн Цзынэ («Задача трех тел»), Джозеф Файнс («Рассказ служанки»), Наташа МакЭлхон («Halo»), Макс Айронс («Кондор») и Колин Ферт («Король говорит!»).

Проект основан на серии книг Эндрю Лейна — восьми романах о 19-летнем детективе. Последний вышел в 2015 году. Гай Ричи выступил режиссером первых двух эпизодов и исполнительным продюсером.

«В „Молодом Шерлоке“ мы увидим захватывающую новую версию детектива, которого, как кажется, все уже знают. Но мы покажем его таким, каким никто не представлял», — обещал Ричи. Кинематографист подчеркнул, что намерен «раскрыть тайну этого загадочного персонажа, выяснить, что им движет, и узнать, как он стал гением, которого мы все любим». В первом сезоне Ричи срежиссировал первые два эпизода.

Это не первое обращение Ричи к миру, созданному Артуром Конан Дойлом. В 2009 году режиссер выпустил фильм «Шерлок Холмс» с Робертом Дауни-мл. и Джудом Лоу, а в 2011-м — его продолжение «Шерлок Холмс: Игра теней».

